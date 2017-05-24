Песков переадресовал ФСБ вопрос о контактах экс-главы ЦРУ с Бортниковым

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Москва, 24 мая. В Кремле не стали комментировать сообщения о контактах бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана с директором ФСБ Александром Бортниковым. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данный вопрос нужно задать ФСБ.

«Этот вопрос нужно адресовать в ФСБ», — заявил журналистам Песков.

Ранее сообщалось, что Бреннан заявил обсуждал с Бортниковым приписываемое России вмешательство в выборы президента США. По его словам, Москва якобы вмешивалась в голосование, несмотря на «решительные протесты» ФСБ. При этом в России неоднократно заявляли, что не вмешивались в предвыборные процессы в Америке.