Песков: Об отказе от легионеров в футболе речи не идет
Москва, 24 мая. Определенных решений об «импортозамещении» в российском спорте на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта не принималось. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно проблемы воспитания российских спортсменов.
По словам представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин согласился с тем, что проблема есть.
«Речь шла о том, что необходимо гибко этот вопрос изучить и проработать, пока о конкретных решениях речь не шла», — подчеркнул Песков.
Напомним, накануне российский лидер заявил, что одной из главнейших задач в развитии российского спорта должно стать формирование непримиримого отношения к допингу.