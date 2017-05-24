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Спорт
Песков: Об отказе от легионеров в футболе речи не идет

Песков: Об отказе от легионеров в футболе речи не идет

14:37  24 Мая 2017
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Песков: Об отказе от легионеров в футболе речи не идет

Москва, 24 мая. Определенных решений об «импортозамещении» в российском спорте на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта не принималось. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно проблемы воспитания российских спортсменов.

По словам представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин согласился с тем, что проблема есть.

«Речь шла о том, что необходимо гибко этот вопрос изучить и проработать, пока о конкретных решениях речь не шла», — подчеркнул Песков. 

Напомним, накануне российский лидер заявил, что одной из главнейших задач в развитии российского спорта должно стать формирование непримиримого отношения к допингу. 

#футбол #путин #россия #песков #допинг #спорт #легионеры
Дана Балан
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