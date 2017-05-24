Песков прокомментировал новый виток торговых ограничений со стороны Турции

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Москва, 24 мая. Россия и Турция продолжают переговоры о снятии торговых ограничений. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что некоторые ограничения в торговле сохраняются со стороны РФ до сих пор «по известным причинам», о которых президенту Турции Тайипу Эрдогану сообщалось в ходе недавних контактов в Сочи.

«Ведутся контакты и переговоры с турецкой стороной», — добавил Песков.

Напомним, Россельхознадзор направил турецким коллегам запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, что Анкара ввела новое ограничение на поставки российской пшеницы. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на долю РФ теперь будут приходиться лишь 20–25% выданных в Турции лицензий. Кроме того, исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев заявил об ограничении поставок подсолнечного масла из РФ со стороны Турции.