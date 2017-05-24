Новейший внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» создают в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. На российском авторынке может появиться новое имя — внедорожник «Сталкер», созданный на основе «Нивы», Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей.

Внедорожник, на базе которого появится модель «Сталкер» был создан в начале нулевых годов фирмой из Тольятти «Лада-Тул», позднее разработку выкупила компания «Апал». Отметим, что этот автомобиль построен на каркасе из стальной рамы с кузовными панелями из пластика, что обеспечивает малый вес и отличные характеристики эксплуатации.

Кроссовер в 2000-х хорошо встретила публика, однако средств для массового производства не нашлось. Тем не менее, инженеры решились оживить проект и выпустить «Сталкер» небольшим тиражом в 150 экземпляров. Вероятно, что отечественный внедорожник сможет занять свое место в нише недорогих кроссоверов.