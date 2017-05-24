Путин пожелал Македонии демократическим способом решить свои внутренние проблемы

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Москва, 24 мая. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на конституционное и демократичное развитие внутриполитической ситуации в Македонии. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с президентом Македонии Гёрге Ивановым.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в вашей стране и желаем безусловного успеха в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Македонии развивалась в соответствии с Конституцией и демократическим способом», — заявил президент РФ.

Он выразил уверенность, что опыт, авторитет и влияние его македонского коллеги помогут стране развиваться в конституционном поле. Путин также поздравил Иванова с вручением награды православного фонда «За единство православной культуры».