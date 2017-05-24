Кадыров пожаловался на фейковые каналы в Telegram

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Грозный, 24 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о фейковых каналах в Telegram, где люди выдают себя за него. Об этом политик заявил вскоре после того, как завел собственный канал в популярном мессенджере.

«Ассаламу алайкум! Приветствую всех! Только завел телеграмм-канал, как уже появились фейки Так что не ведитесь, друзья. Я здесь и я настоящий. Всем удачного дня!» — пишет Кадыров в Telegram.

Ранее сообщалось, что Кадыров завел собственный канал в Telegram, чтобы делиться с подписчиками своими мыслями и житейским опытом. Отметим, что Кадыров также имеет аккаунт в Instagram.