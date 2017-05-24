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Россия
Российские ученые разрабатывают лекарства из лиственницы

Российские ученые разрабатывают лекарства из лиственницы

14:19  24 Мая 2017
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Российские ученые разрабатывают лекарства из лиственницы

Москва, 24 мая. Сотрудники институтов биологии и химии МГПУ и биофизики клетки Российской академии наук уверены, что лиственница поможет в лечении псориаза и сердечно-сосудистых заболевании.

Ученые создают мази и таблетки, в основе которых содержаться вещества, извлекаемые из лиственницы. Химики утверждают, что это дерево может давать не только бумагу и доски, но и целебные вещества, которые помогут в лечении сосудов и вен, а также повреждений кожных покровов.

Российские ученые разрабатывают лекарства из лиственницы

Особо отмечается тот факт, что леса занимают порядка 45 процентов российских просторов, причем 35 процентов — это запасы лиственницы. Известия пишут, что первые же клинические испытания препаратов из лиственницы показали положительный эффект.

Алексей Громов
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