Мемориальные доски в честь четырех Героев Советского Союза установят в Москве

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Москва, 24 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увековечат память четырех Героев Советского Союза. Мемориальные доски установят в честь генерал-майора авиации Александра Карушина, а также маршалов Виктора Куликова, Василия Петрова и Сергея Соколова.

Как сообщает «Вечерняя Москва», память Карушина увековечат на улице Академика Бочвара, Куликова — на улице Спиридоновке. Мемориальные доски в честь Петрова и Соколова установят на улице Мосфильмовская и в Гранатном переулке.

Добавим, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски убитому послу РФ Турции Андрею Карлову и возложил цветы к мемориалу. Памятную доску открыли в здании консульства России.