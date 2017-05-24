Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Мемориальные доски в честь четырех Героев Советского Союза установят в Москве

Мемориальные доски в честь четырех Героев Советского Союза установят в Москве

14:57  24 Мая 2017
165

Мемориальные доски в честь четырех Героев Советского Союза установят в Москве

Москва, 24 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увековечат память четырех Героев Советского Союза. Мемориальные доски установят в честь генерал-майора авиации Александра Карушина, а также маршалов Виктора Куликова, Василия Петрова и Сергея Соколова.

Как сообщает «Вечерняя Москва», память Карушина увековечат на улице Академика Бочвара, Куликова — на улице Спиридоновке. Мемориальные доски в честь Петрова и Соколова установят на улице Мосфильмовская и в Гранатном переулке.

Добавим, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски убитому послу РФ Турции Андрею Карлову и возложил цветы к мемориалу. Памятную доску открыли в здании консульства России.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть