ИГ бросает в бой смертников и танки на востоке Алеппо

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Маскана, 24 мая. «Исламское государство»* посылает в атаку против сирийских «Тигров» смертников, танки и сотни боевиков.

Военные источники в Сирии сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) не могут смириться с потерей основных опорных точек на востоке провинции Алеппо. Бригада «Силы Тигра» освободила в районе Масканы более 20 населенных пунктов и практически вышла к границам провинции Ракка.

Правительственные войска освободили от игиловцев область Аль-Аджуза, после этого исламисты перекинули на линию фронта крупное танковое подразделение, несколько сотен пехотинцев и смертников на заминированных автомобилях. Отмечается, что «Силы Тигра» находятся уже в 6 километрах от города Маскана — последнего оплота «Халифата» на востоке Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.