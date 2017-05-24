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Политика
Трамп обсудил в Ватикане защиту прав христиан во всем мире

Трамп обсудил в Ватикане защиту прав христиан во всем мире

13:56  24 Мая 2017
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Трамп обсудил в Ватикане защиту прав христиан во всем мире

Ватикан, 24 мая. Более получаса продолжалась встреча президента США Дональда Трампа с Папой Римским Франциском, которая состоялась сегодня утром. Служба печати Святого престола сообщила журналистам, что в ходе беседы обсуждалось сотрудничество между американской католической церковью и Ватиканом, а также развитие религиозного диалога и защиту христиан на Ближнем Востоке.

«Дискуссии позволили обменяться мнениями по различным вопросам международной повестки и продвижения мира во всем мире посредством политических процессов и межрелигиозного диалога с особым акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и охрану христианских сообществ», — говорится в опубликованном сообщении.

Трамп обсудил в Ватикане защиту прав христиан во всем мире

Встреча состоялась в Апостольском дворце. После этого Трампа ждали госсекретарь и секретарь по отношениям с государствами Ватикана Пьетро Паролин и Пол Ричард Галлахер.

#трамп #франциск #паролин #галлахер
Алексей Громов
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