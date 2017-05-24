Четыре бомбы нашли на месте строительства штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

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Брюссель, 24 мая. На месте строительства новой штаб-квартиры Североатлантического альянса (НАТО) в столице Бельгии были обнаружены четыре неразорвавшиеся бомбы. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Именно в Брюсселе 25 мая пройдет саммит альянса.

«На месте, где расположена новая штаб-квартира, был военный аэродром во время двух мировых войн», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство НАТО готово поддержать международную коалицию в борьбе с запрещенным в РФ «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.