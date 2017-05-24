Четыре бомбы нашли на месте строительства штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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Брюссель, 24 мая. На месте строительства новой штаб-квартиры Североатлантического альянса (НАТО) в столице Бельгии были обнаружены четыре неразорвавшиеся бомбы. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Именно в Брюсселе 25 мая пройдет саммит альянса.
«На месте, где расположена новая штаб-квартира, был военный аэродром во время двух мировых войн», — подчеркнул Столтенберг.
Напомним, ранее стало известно о том, что руководство НАТО готово поддержать международную коалицию в борьбе с запрещенным в РФ «Исламским государством»*.
* Организация запрещена на территории РФ.
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