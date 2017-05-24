Столтенберг рассказал, когда Черногория станет 29-м членом НАТО

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Брюссель, 24 мая. Уже в начале июня Черногория официально станет 29-й страной, присоединившейся к Североатлантическому альянсу. Об этом объявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Парламенты всех 28 стран-союзников и Черногория ратифицировали вступление страны в НАТО, — напомнил Столтенберг. — Мы ждем формального вступления Черногории как 29-го члена альянса в начале июня».

В беседе с журналистами генсек НАТО отметил, что решение Подгорицы станет «шагом вперед для Черногории и стабильности на Западных Балканах». Столтенберг при этом напомнил, что в ближайшее время страны НАТО ждет увеличение военных расходов — несмотря на расширение присутствия войск США в Европе.