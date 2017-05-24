Манчестер и горе: провал британских спецслужб стал заодно и провалом террористов

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Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что подозреваемый в причастности к теракту на «Манчестер Арене» Салман Абеди был известен британским спецлужбам. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По слова Радд, вероятнее всего, Салман Абеди действовал не один. Глава британского МВД считает, что теракт могла готовить группа лиц, и маловероятно, что за взрывом в Манчестере стоит одиночка.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что Абеди был связан с «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и мог проходить подготовку за рубежом. Если верить данным телеканала, то Абеди был идентифицирован благодаря найденной на месте взрыва банковской карте и оборудованию, распознающему лица. Сообщается, что за последний год он посетил несколько стран, включая Ливию, откуда происходит его семья. Кроме того, родственники Абеди якобы уже обращались в правоохранительные органы с заявлением, что мужчина представляет опасность для общества.

Не исключается, что, кроме «Аль-Каиды», террорист может быть причастен и к другим террористическим организациям. Отметим, что накануне вечером террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ, запрещена Верховным судом РФ) взяла на себя ответственность за взрыв на «Манчестер Арене», который произошел после концерта 23-летней американской поп-исполнительницы Арианы Гранде. В результате взрыва в зале образовалась давка, паникующие люди выбегали из спортивного комплекса. Взрыв был классифицирован как террористический акт. Он унес жизни 22 посетителей, включая детей, еще 59 человек пострадали. На данный момент неизвестно, сколько человек погибли непосредственно от разрыва бомбы, а сколько в образовавшейся давке были затоптаны насмерть.

По данным источника NBC, бомба была «большой и сложной», а при ее изготовлении неизвестные использовали материалы, которые сложно достать в Великобритании. Именно поэтому не исключается, что Абеди действовал не один.

В этой истории есть много странных и непонятных моментов. Во-первых, почему, если бомба была «большой и сложной», люди снаружи услышали лишь хлопок внутри здания? Почему спортивному комплексу не были нанесены видимые повреждения снаружи — в виде частично разрушенной крыши или стены? Во-вторых, непонятно, почему бомба взорвалась именно тогда, когда певица закончила свое выступление, был включен свет и люди следовали к выходу. Если рассуждать с точки зрения преступника, то взрыв в темноте во время концерта спровоцировал бы большую панику, и погибших и пострадавших было бы в разы больше. Для террористов, всегда нацеленных на максимальное количество жертв, сложившийся 22 мая сценарий был весьма неудачным. В-третьих, могли ли с взрывным устройством возникнуть неполадки, которые отсрочили детонацию, и почему террориста сразу же причислили к рядам «Аль-Каиды» или другой террористической организации?

В истории едва ли были случаи, когда отвергнутые поклонники взрывали бомбы на концертах. Зато были, есть и, наверное, будут безумные фанаты, которые пытались убить или угрожали объекту своего обожания. К примеру, в январе 2011 года в Ливерпуле на американскую актрису Памелу Андерсон в поезде напал фанат. Андерсон приехала на железнодорожный вокзал Ливерпуля из театра «Эмпайр», где играла роль Джина в спектакле «Аладдин». После того как она вошла в вагон поезда, женщина почувствовала, как на ее шее сомкнулись чьи-то руки. Актрису едва не задушил поклонник. Как сообщали СМИ, оторвать 21-летнего маньяка от звезды пытались семеро мужчин, но утихомирить фаната смогли только слезоточивым газом после того, как он начал кусаться. Позже выяснилось, что поклонник преследовал Андерсон несколько месяцев.

Корреспондент ФАН поговорила о манчестерской трагедии с президентом международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергеем Гончаровым.

«По всей видимости, это был пластид, который, как подтверждается, был начинен металлическими осколками и гвоздями. В основном пострадали люди, которые находились рядом, — комментирует для ФАН Гончаров. — Если бы это было закрытое пространство, как мы наблюдали в Санкт-Петербурге во время взрыва в вагоне метро, который разворотило, то жертв было бы больше. Взрыв оказался меньшим по мощности из-за того, что бомба сдетонировала на большой площадке. Размер стадиона стал одним из факторов, предотвративших большее количество жертв. Пострадали только люди, которые находились в эпицентре. Я не думаю, что с бомбой возникли какие-то неполадки».

«Преступник мог проникнуть на территорию, грубо говоря, через «дырки». Железнодорожная станция, на которой находится стадион, соединялась множеством переходов, в том числе и подземных, через которые было можно пройти в спортивный комплекс. По всей видимости, люди, которые планировали эту атаку, посчитали, что могут беспрепятственно проникнуть в помещение. Кроме того, оно соединялось с вестибюлем, где родители ожидали своих детей после концерта. Взрыв произошел в указанном месте, потому что, по всей видимости, преступник не нашел другого пути. Взрыв прогремел не в разгар концерта, потому что преступник просто не смог проникнуть в зал вовремя, так как ведущие на площадку двери находились под жестким контролем охраны», — продолжает Гончаров.

Несмотря на то, что очевидцы сообщали, что досмотра перед концертом Арианы Гранде фактически не было, эксперт считает, что слушать напуганных и шокированных посетителей не стоит.

«Понимаете, одни говорят, что досмотра не было, другие говорят, что их жестко досматривали. Информация о том, что досмотра не было, пока никем не подтвердилась. Рассуждать на эту тему бесполезно. Кроме того, это проблема ни моя и не ваша, а спецслужб Великобритании. Мы обсуждаем те факты, которые известны официально, — подчеркивает он. — Интересная теория по поводу отверженного поклонника, но я не наблюдал ничего подобного за всю свою жизнь, чтобы влюбленный поклонник, которому не ответили взаимностью, нацепил на себя бомбу и взорвал такое количество людей».

* Организация запрещена на территории РФ.