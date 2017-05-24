Турция ограничила поставки российского подсолнечного масла

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Анкара, 24 мая. Турция ввела ограничения на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России. Об этом заявил исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

По его словам, ввод ограничений по поставкам российского масла проходит в «неофициальной плоскости», и заявки на поставки удовлетворяются не в полном объеме. «Квота составляет 15–30%», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний, занимающихся поставками зерна в Турцию, сообщила о введений Анкарой новых ограничений на импорт российской пшеницы. По информации издания, на долю РФ должно приходиться не более 25% от количества всех выданных лицензий. Эксперты полагают, что реализовать такое решение на практике Турции будет сложно, и есть вероятность, что таким образом реализуется попытка шантажа.