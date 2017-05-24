Урок для Вашингтона: как ВКС РФ в четыре раза превзошли коалицию США в Сирии

В Избранное

Скопировать

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации действуют на территории Сирийской Арабской Республике (САР) в несколько раз эффективнее, чем боевая авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом об успешности действий российских ВКС в САР.

Располагая в разы меньшим количеством военных самолетов, чем западная коалиция, российским ВКС удалось выполнить в три раза больше боевых вылетов и нанести в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов. При содействии российских военных Сирийской арабской армии (САА) удалось восстановить контроль над 705 населенными пунктами и 17 тысячами квадратных километров территории Сирии. Кроме того, помощь Вооруженных сил РФ позволила 108 тысячам беженцев вернуться в места постоянного проживания.

Отметим, что одним из главных военных и политических достижений прошлого года, которого удалось добиться при активной помощи ВС РФ, — освобождение города Алеппо от боевиков незаконных вооруженных формирований.

Политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что в этом нет ничего удивительного. Просто наши там с самого начала боролись с террористами, а вот чем конкретно занималась «коалиция», остается загадкой.

«В период 2014-2015 годов коалиция из аж 65 стран якобы наносила удары по террористическому квазиобразованию «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН), только вот что-то ИГИЛ* от того было ни жарко, ни холодно. Реально победоносное продвижение ИГ* остановили курды под Кобани в 2014-м, а потом наши ВКС совместно с сирийскими силами начали их теснить. Вот только тогда американцы начали проявлять настоящую активность, как в Ираке, так и в Сирии. Собственно говоря, один из главных результатов деятельности России в Сирии — как раз в том, что с ИГИЛ начали по-настоящему воевать и те, кто воевал с ними «понарошку», и те, кто и вовсе с ними сотрудничал, продавал оружие, покупал нефть. Даже Турция, которая всегда делала ставку на террористов в противовес курдам на севере Сирии, и та осознала, что в итоге может и вовсе остаться ни с чем», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам военного эксперта, Турция была вынуждена начать наземную операцию, которая, впрочем, оказалась ограниченной с одной стороны договоренностями с Москвой и Тегераном, с другой — интересами США. Вашингтон же в свою очередь сделал окончательную ставку на курдов.

«Вопрос о том, кто возьмет Ракку — «столицу» «халифата», впервые возник еще в октябре 2015-го, когда на сцене появилась Россия. Это дало колоссальный стимул Западу. Трудно сказать, вмешались бы они, если бы не было риска, что Москва сможет взять инициативу в этой войне, или ждали бы, что террористы возьмут Дамаск, как во время Второй мировой до последнего ждали, что Гитлер возьмет Москву. Сейчас проамериканские силы рвутся к Ракке, рвутся к Дейр эз-Зору и имеют неплохие шансы заполучить их. Если им это удастся, США смогут контролировать значительную часть Сирии вместе с ресурсами и диктовать Дамаску свои условия. И такая «победа» будет не совсем честной, учитывая, кто ее ковал все эти годы. Американцам не впервой таскать каштаны из огня чужими руками, именно так региональная доселе держава превратилась в сверхдержаву, нажившись на Второй мировой, в которой она по сути сама и не участвовала, если что — для виду. Ну, и чтобы не дать СССР заполучить целиком свою заслуженную Победу и установить контроль над освобожденной подвигом советского солдата Европой», — резюмировал военный эксперт.

Эксперт по Ближнему Востоку генерал-майор армии США в отставке Пол Валлели рассказал газете «Известия» о тандеме Москвы и Вашингтона, который обеспечит завершение войны в Сирии. По его мнению, физический разгром «Исламского государства»* силами России и ее союзников, с одной стороны, и США и их союзников, с другой, станет первым шагом к разрешению сирийского кризиса.

* Организация запрещена на территории РФ.