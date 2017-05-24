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Общество
Спикер закса Петербурга публично отчитал сотрудницу за «неправильную» одежду

Спикер закса Петербурга публично отчитал сотрудницу за «неправильную» одежду

13:48  24 Мая 2017
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Спикер закса Петербурга публично отчитал сотрудницу за «неправильную» одежду

Санкт-Петербург, 24 мая. Спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил недовольство по поводу одежды сотрудницы комитета по градостроительству и архитектуре, которая пришла на заседание парламента в черных брюках, черной кофте, застегнутой на одну пуговицу, и балетках. 

Он напомнил руководителю юридического управления КГА Елене Щедровой, что есть дресс-код, который необходимо соблюдать. 

«Вы бы еще в закс в халате и тапочках пришли», — возмутился Макаров.

Спикер Законодательного собрания также отметил, что наряд женщины не соответствует стандартам, предъявляемым чиновникам и государственным служащим.

Отметим, что кто-то поддержал Макарова, но нашлись и те, которые встали на сторону Щедровой. 

Напомним, ранее депутаты украинской Рады потребовали не появляться в парламенте в маскарадных и спортивных костюмах. 

#петербург #закс #одежда #собрание #дресс-код
Дана Балан
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