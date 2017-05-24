Сирия: ИГ потеряло более 3 тысяч боевиков в провинции Алеппо

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Дамаск, 24 мая. Сирийские военные при поддержке ополчения ликвидировали и ранили более 3 тысяч террористов ИГ* в ходе операции по освобождению аэродрома Джаррах в восточной части провинции Алеппо, сообщает SANA, ссылаясь на источник из командования ВС САР

Операция по освобождению аэропорт Джаррах в восточной части провинции Алеппо от террористов ИГ (группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ) завершена, об этом заявил источник из командования ВС Сирии. Известно, что сирийская армия в ходе кампании уничтожила 24 бронемашины террористов, 11 заминированных автомобилей, девять складов с боеприпасами, ликвидировала более шести десятков штабов ИГИЛ*. Известно, что на этом участке фронта армия Дамаска за последние 3 месяца освободила порядка 170 населенных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.