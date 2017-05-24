Госдума РФ одобрила попраки об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

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Москва, 24 мая. Госдума РФ приняла закон о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду, создание «групп смерти» в социальных сетях и вовлечение несовершеннолетних в опасные игры. Максимальное наказание за такие действия — тюремный срок до шести лет.

Под уголовную ответственность будут попадать организаторы «смертельной» деятельности в соцсетях, граждане, склоняющие к совершению самоубийства. Отдельная уголовная ответственность также предусматривается за вовлечение детей и подростков в противоправные действия, которые представляют опасность для их жизни. Примером такой деятельности является «зацепинг» или «руфинг». Сюда же идут опасные игры по типу «Беги или умри». Максимальное наказание в данном случае составляет три года тюремного заключения.

Госдума отдельно приняла законопроект, который обязывает Роскомнадзор оповещать МВД о выявлении сайтов с данными о способах самоубийства и призывами к суициду.