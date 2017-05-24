«Мосэнергосбыт» не стал увольнять сотрудника за мошенничество

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Москва, 24 мая. «Мосэнергосбыт» отказался уволить инспектора, обвиненного клиентами в получении обманом 15 тысяч рублей за оказание бесплатных услуг.

Инцидент произошел в январе этого года в жилом доме в столичном районе Дорогомилово. Жильцы одной из квартир решили поменять старые приборы учета электроэнергии, что по закону должны делать за свой счет. Инспектор «Мосэнергосбыта» поставил на два счетчика пломбы и взял за это 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней жильцы пожаловались, что сотрудник не должен был брать деньги за данную услугу. В контактном центре «Мосэнергосбыта» пояснили, что услуга стала платной с весны этого года, но до этого была бесплатной.

Клиенты подали жалобу в «Мосэнергосбыт» и получили ответ от дирекции по безопасности, в котором говорится, что инженер-инспектор был привлечен к дисциплинарной ответственности. Для возвращения денег в компании посоветовали обратиться в правоохранительные органы.