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Происшествия
«Мосэнергосбыт» не стал увольнять сотрудника за мошенничество

«Мосэнергосбыт» не стал увольнять сотрудника за мошенничество

13:47  24 Мая 2017
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«Мосэнергосбыт» не стал увольнять сотрудника за мошенничество

Москва, 24 мая. «Мосэнергосбыт» отказался уволить инспектора, обвиненного клиентами в получении обманом 15 тысяч рублей за оказание бесплатных услуг.

Инцидент произошел в январе этого года в жилом доме в столичном районе Дорогомилово. Жильцы одной из квартир решили поменять старые приборы учета электроэнергии, что по закону должны делать за свой счет. Инспектор «Мосэнергосбыта» поставил на два счетчика пломбы и взял за это 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней жильцы пожаловались, что сотрудник не должен был брать деньги за данную услугу. В контактном центре «Мосэнергосбыта» пояснили, что услуга стала платной с весны этого года, но до этого была бесплатной.

Клиенты подали жалобу в «Мосэнергосбыт» и получили ответ от дирекции по безопасности, в котором говорится, что инженер-инспектор был привлечен к дисциплинарной ответственности. Для возвращения денег в компании посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

«Вариант, когда воровство признаем, но сотрудника оставляем работать, я не предполагал. Мне он кажется каким-то нелепым. С одной стороны, факт воровства признали, то есть наличие «недоработочек» в организации деятельности. С другой стороны, и нечистого на руку тоже не уволили, что как-то странно. Со всех сторон какая-то чушь получается», — цитирует пострадавшего клиента «Ридус».

#мосэнергосбыт
Катерина Михайлиди
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