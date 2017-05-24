Спецназ ФСБ обезвредил условных террористов у берегов Крыма

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Симферополь, 24 мая. Группа террористов захватила самоподъемную нефтяную буровую установку «Крым-2» и буксировочное судно «Федор Урюпин». В заложниках оказались 150 человек. Такова легенда учений, которые провели подразделения спецназа ФСБ РФ в российских территориальных водах в западной части полуострова Крым.

В результате условный противник был обезврежен, заложники спасены. О ходе учений журналистам рассказали в региональном управлении ФСБ. В штурме приняли участие порядка 100 бойцов, которым удалось успешно справиться с поставленной задачей.

Таким образом, первый этап отработки действий спецназа завершен. Второй пройдет в Евпатории. При учениях будет задействован гостиничный комплекс, на территории которого будут разворачиваться события.