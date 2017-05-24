Mitsubishi назвала два условия возвращения своих электрокаров в Россию

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Москва, 24 мая. Представители японского автогиганта Mitsubishi назвали основные условия возобновления продаж в России электромобилей i-MiEV, которые не поставляются в РФ с октября прошлого года. Как объявил глава Mitsubishi Motors Rus Наоя Накамура, для возвращения японских электромобилей в Россию необходимы господдержка и инфраструктура.

По словам Накамуры, японская корпорация считает необходимым выделение государственных субсидий для возобновления продаж электромобилей от Mitsubishi. Кроме того, необходимым фактором является создание в России необходимой для электромобилей инфраструктуры. Глава российского отделения компании подчеркнул, что оба этих условия должны быть выполнены одновременно — а на данный момент Mitsubishi ждет «активных действий от российского правительства», передает агентство «Автостат».

Отмечается, что на начало 2017 года в России зарегистрировано всего 263 электромобиля Mitsubishi i-MiEV.