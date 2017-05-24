Сирия: САА совершила рывок к границе с Ираком

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Ат-Танф, 24 мая. Правительственные войска продолжили наступление в направлении Ат-Танфа, несмотря на угрозу ВВС коалиции США.

Сирийская армия вместе с отрядами иракских добровольцев совершила внезапный рывок к границе Ирака и вышла в центральную часть области Бадия. Правительственные войска, отмечают сирийские источники, освободили о террористов военную научно-исследовательскую базу и ряд близлежащих объектов.

С воздуха наземные войска прикрывают ВВС Сирии, группировка продвигается к Ат-Танфу, в котором находится лагерь проамериканских «умеренных» оппозиционеров,, а также спецназ США и Великобритании. В колонне движутся тяжелые огнеметные системы и гаубицы калибра 152 миллиметра.