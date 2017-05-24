Собянин на 33% увеличил ежемесячное пособие на ребенка

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Москва, 24 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил ежемесячное пособие на ребенка на 33%. На эти целы из бюджета будет выделено более 1 млрд рублей.

По словам главы столичного департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна, решение было принято на заседании президиума правительства Москвы в среду, 24 мая. На выплаты из бюджета будет выделено 55 млрд рублей.

«Пособие к 1 июня повысится на 500 рублей, — цитирует Петросяна «Вечерняя Москва».