НАТО может поддержать коалицию по борьбе с ИГ самолетами AWACS

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Брюссель, 24 мая. Блок НАТО на саммите 25 мая примет решение о расширении поддержки антитеррористической коалиции авиацией дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс рассмотрит вопрос о расширении поддержки антитеррористической коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ) во главе с США. Об этом заявил генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг. «Я ожидаю, что мы договоримся о расширении поддержки самолетами AWACS (действий) коалиции», — сказал он. Отметим, что саммит стран-участниц НАТО намечен на 25 мая.

* Организация запрещена на территории РФ.