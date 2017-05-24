Кириллица как русское богатство: что мы отмечаем 24 мая

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24 мая в нашей стране отмечается государственный праздник, День славянской письменности и культуры, установленный Президиумом Верховного Совета РСФСР еще в 1991 году. В православной церкви сегодня, 11 мая по «старому стилю», — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, «учителей словенских», которых считают создателями сразу двух систем письменности, известных как «глаголица» и «кириллица».

Глаголица, с ее определенно «языческими» корнями, уже давно сошла с исторической арены, а вот кириллица, столь же явно перекликающаяся с латинской графикой, но резко отличная от нее, несмотря ни на какие испытания, уже больше тысячи лет остается «живым» типом письменности.

Желаемое и действительное

То есть праздник этот, по сути своей, — донельзя идеологизированный и политизированный, призванный на культурно-лингвистическом уровне воплощать концепцию славянского единства. Чтобы наглядно представить себе, насколько эта концепция сегодня соотносится с действительностью, приведем следующую таблицу:

Этнос Численность, млн чел. Письменность Религия Восточные славяне Русские 133 кириллица православие Украинцы 45 кириллица православие, униатство Белорусы 10 кириллица православие, католицизм Западные славяне Поляки 55 латиница католицизм Словаки 6 латиница католицизм, православие Чехи 10 латиница протестантизм, католицизм, православие Кашубы 0,3 латиница католицизм, протестантизм Лужичане 0,06 латиница католицизм, протестантизм Южные славяне Болгары 7 кириллица православие Босняки 3 латиница ислам Македонцы 2 кириллица православие Сербы 12 кириллица православие Словенцы 2 латиница католицизм, протестантизм, православие Хорваты 4 латиница католицизм Черногорцы 0,4 кириллица православие Переходные этнические группы Моравы 0,5 латиница католицизм, протестантизм, православие Русины 0,05 кириллица православие, униатство Силезцы 0,9 латиница католицизм, протестантизм

Как можно видеть, кириллическую письменность используют славянские этносы, исповедующие православие, а латиницу — этносы, исповедующие католицизм, протестантизм и даже ислам. Исключений из этой закономерности не было, нет и не предвидится.

По сути, официальное название нашего государственного праздника 24 мая — День славянской письменности и культуры — к сожалению, не соответствует реальности, то ли выдавая желаемое за действительное, то ли, наоборот, действительное переводя в разряд желаемого.

При этом кириллицу нельзя назвать и «православной» письменностью. Например, православные греки и грузины используют собственную графику, а православные румыны — латиницу, православные Ближнего Востока также пишут на своих языках далеко не кириллицей.

Однако численность этих этносов гораздо ниже численности российско-украинско-белорусского (восточно-славянского) блока. Государственное влияние которого сказалось на том, что многие неславянские и неправославные этносы, входившие в состав Российской империи и Советского Союза, используют письменность на основе кириллической графики.

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Так или иначе, за пределами Русского мира или «Большой России», «нерусскими» вариантами «древней» кириллицы пользуются менее 25 миллионов человек — это примерно 0,3% населения нашей планеты. Да и с учетом всего Русского мира 270 миллионов «кириллистов» — это лишь примерно 1/30, а точнее 3,25% человечества.

Для сравнения — письменность на основе латинского алфавита используют около 67% жителей Земли, китайскую иероглифику — 15,7%, арабскую письменность — 14,5%. Даже слоговую азбуку деванагари (язык хинди) используют 6% землян, то есть почти в два раза больше, чем родную для нас кириллицу. Чей «ареал» на планете, как заявляется, неуклонно сокращается, поскольку она якобы «не выдерживает конкуренции» с латиницей: ни культурно-исторической, ни социально-политической.

Богатство нации

Разумеется, подобные тезисы, при всей своей внешней убедительности, не выдерживают проверки практикой. Но следует признать, что кириллическая письменность на протяжении практически всей своей истории существует в весьма агрессивной по отношению к ней среде, а потому чрезвычайно богата разного рода конфликтами и парадоксами.

Например, только для русского языка известны две реформы письменности: петровская, с введением «гражданского» алфавита, и советская, результатами которой мы пользуемся сегодня.

Всплески же интереса к этой теме всякий раз с особой силой проявляются, когда на государственном уровне обсуждается возможность перехода от кириллической к латинской графике или даже начинается подобный переход (последние примеры такого рода — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Татарстан, Узбекистан, Украина). Примеры обратного рода в истории практически не встречаются — если не принимать во внимание «младописьменные» этносы Советского Союза в 20-е–30-е годы ХХ столетия.

Разумеется, в этот праздничный день по всей России и далеко за ее пределами будет произнесено немало красивых и правильных слов о всемирно-историческом и духовном подвиге равноапостольных святых братьев Кирилла и Мефодия, совершенном ими более тысячи лет назад. Однако даже в церемонии древнеримского триумфа был предусмотрен государственный раб с колокольчиком, задачей которого было напоминать триумфаторам, что те — всего лишь люди («respicepost te, hominem te esse memento»).

Ситуация с «кириллическими» государствами и обществами, включая и современное российское, весьма далека от триумфальной — тем более, в условиях нынешнего всплеска русофобии на Западе. Псевдокириллическая графика всячески демонизируется как атрибут «государства-агрессора».

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При этом нужно сказать, что мы далеко не в полной мере осознаем то богатство, которым пользуемся в виде кириллицы. Исследования в этой области, включая сравнительно-исторические, в лучшем случае воспринимаются как маргинальные, а в худшем — как лженаучные. Но без максимально полного выяснения корней, потенциала, проблем и перспектив кириллического письма процесс его постепенного вытеснения из общемировой культуры может оказаться необратимым.

И когда еще напомнить об этом, как не в день 24 мая?