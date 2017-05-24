Кириллица как русское богатство: что мы отмечаем 24 мая
24 мая в нашей стране отмечается государственный праздник, День славянской письменности и культуры, установленный Президиумом Верховного Совета РСФСР еще в 1991 году. В православной церкви сегодня, 11 мая по «старому стилю», — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, «учителей словенских», которых считают создателями сразу двух систем письменности, известных как «глаголица» и «кириллица».
Глаголица, с ее определенно «языческими» корнями, уже давно сошла с исторической арены, а вот кириллица, столь же явно перекликающаяся с латинской графикой, но резко отличная от нее, несмотря ни на какие испытания, уже больше тысячи лет остается «живым» типом письменности.
Желаемое и действительное
То есть праздник этот, по сути своей, — донельзя идеологизированный и политизированный, призванный на культурно-лингвистическом уровне воплощать концепцию славянского единства. Чтобы наглядно представить себе, насколько эта концепция сегодня соотносится с действительностью, приведем следующую таблицу:
|
Этнос
|
Численность, млн чел.
|
Письменность
|
Религия
|
Восточные славяне
|
Русские
|
133
|
кириллица
|
православие
|
Украинцы
|
45
|
кириллица
|
православие, униатство
|
Белорусы
|
10
|
кириллица
|
православие, католицизм
|
Западные славяне
|
Поляки
|
55
|
латиница
|
католицизм
|
Словаки
|
6
|
латиница
|
католицизм, православие
|
Чехи
|
10
|
латиница
|
протестантизм, католицизм, православие
|
Кашубы
|
0,3
|
латиница
|
католицизм, протестантизм
|
Лужичане
|
0,06
|
латиница
|
католицизм, протестантизм
|
Южные славяне
|
Болгары
|
7
|
кириллица
|
православие
|
Босняки
|
3
|
латиница
|
ислам
|
Македонцы
|
2
|
кириллица
|
православие
|
Сербы
|
12
|
кириллица
|
православие
|
Словенцы
|
2
|
латиница
|
католицизм, протестантизм, православие
|
Хорваты
|
4
|
латиница
|
католицизм
|
Черногорцы
|
0,4
|
кириллица
|
православие
|
Переходные этнические группы
|
Моравы
|
0,5
|
латиница
|
католицизм, протестантизм, православие
|
Русины
|
0,05
|
кириллица
|
православие, униатство
|
Силезцы
|
0,9
|
латиница
|
католицизм, протестантизм
Как можно видеть, кириллическую письменность используют славянские этносы, исповедующие православие, а латиницу — этносы, исповедующие католицизм, протестантизм и даже ислам. Исключений из этой закономерности не было, нет и не предвидится.
По сути, официальное название нашего государственного праздника 24 мая — День славянской письменности и культуры — к сожалению, не соответствует реальности, то ли выдавая желаемое за действительное, то ли, наоборот, действительное переводя в разряд желаемого.
При этом кириллицу нельзя назвать и «православной» письменностью. Например, православные греки и грузины используют собственную графику, а православные румыны — латиницу, православные Ближнего Востока также пишут на своих языках далеко не кириллицей.
Однако численность этих этносов гораздо ниже численности российско-украинско-белорусского (восточно-славянского) блока. Государственное влияние которого сказалось на том, что многие неславянские и неправославные этносы, входившие в состав Российской империи и Советского Союза, используют письменность на основе кириллической графики.
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Так или иначе, за пределами Русского мира или «Большой России», «нерусскими» вариантами «древней» кириллицы пользуются менее 25 миллионов человек — это примерно 0,3% населения нашей планеты. Да и с учетом всего Русского мира 270 миллионов «кириллистов» — это лишь примерно 1/30, а точнее 3,25% человечества.
Для сравнения — письменность на основе латинского алфавита используют около 67% жителей Земли, китайскую иероглифику — 15,7%, арабскую письменность — 14,5%. Даже слоговую азбуку деванагари (язык хинди) используют 6% землян, то есть почти в два раза больше, чем родную для нас кириллицу. Чей «ареал» на планете, как заявляется, неуклонно сокращается, поскольку она якобы «не выдерживает конкуренции» с латиницей: ни культурно-исторической, ни социально-политической.
Богатство нации
Разумеется, подобные тезисы, при всей своей внешней убедительности, не выдерживают проверки практикой. Но следует признать, что кириллическая письменность на протяжении практически всей своей истории существует в весьма агрессивной по отношению к ней среде, а потому чрезвычайно богата разного рода конфликтами и парадоксами.
Например, только для русского языка известны две реформы письменности: петровская, с введением «гражданского» алфавита, и советская, результатами которой мы пользуемся сегодня.
Всплески же интереса к этой теме всякий раз с особой силой проявляются, когда на государственном уровне обсуждается возможность перехода от кириллической к латинской графике или даже начинается подобный переход (последние примеры такого рода — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Татарстан, Узбекистан, Украина). Примеры обратного рода в истории практически не встречаются — если не принимать во внимание «младописьменные» этносы Советского Союза в 20-е–30-е годы ХХ столетия.
Разумеется, в этот праздничный день по всей России и далеко за ее пределами будет произнесено немало красивых и правильных слов о всемирно-историческом и духовном подвиге равноапостольных святых братьев Кирилла и Мефодия, совершенном ими более тысячи лет назад. Однако даже в церемонии древнеримского триумфа был предусмотрен государственный раб с колокольчиком, задачей которого было напоминать триумфаторам, что те — всего лишь люди («respicepost te, hominem te esse memento»).
Ситуация с «кириллическими» государствами и обществами, включая и современное российское, весьма далека от триумфальной — тем более, в условиях нынешнего всплеска русофобии на Западе. Псевдокириллическая графика всячески демонизируется как атрибут «государства-агрессора».
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При этом нужно сказать, что мы далеко не в полной мере осознаем то богатство, которым пользуемся в виде кириллицы. Исследования в этой области, включая сравнительно-исторические, в лучшем случае воспринимаются как маргинальные, а в худшем — как лженаучные. Но без максимально полного выяснения корней, потенциала, проблем и перспектив кириллического письма процесс его постепенного вытеснения из общемировой культуры может оказаться необратимым.
И когда еще напомнить об этом, как не в день 24 мая?