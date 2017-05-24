Судьба потомков Сталина: почему Александр Бурдонский отказался от фамилии деда

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Скончался еще один потомок Иосифа Сталина — его внук Александр Бурдонский, режиссер Театра Российской армии, Народный артист России.

Бурдонскому было 75 лет. Информацию о его смерти Федеральному агентству новостей подтвердили в пресс-службе Центрального академического театра Российской армии.

Из неофициальных источников было известно, что Бурдонский страдал от заболевания сердца, однако в околотеатральной среде корреспонденту ФАН рассказали, что режиссер буквально за несколько месяцев «сгорел» от онкологического заболевания.

Сын Василия Сталина

Александр Бурдонский — старший сын младшего сына Иосифа Сталина — Василия Сталина от его первого брака с Галиной Бурдонской — дочери инженера кремлевского гаража (по другим данным — чекиста), праправнучки пленного наполеоновского офицера.

Александр Бурдонский родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве, о трагической судьбе своего отца Василия Сталина и о своем детстве рассказывал страшные вещи и в интервью, и в книге «Вокруг Сталина». Впрочем, по словам Бурдонского, самого Сталина он видел только издалека — на трибуне, и один раз воочию — на похоронах в марте 1953 года.

В одном из интервью Бурдронский рассказывал, что Сталин на свадьбу Василия с Бурдонской не пришел и вообще выбор сына не одобрил. У Галины, женщины прямой и умеющей наживать врагов, сразу не сложились отношения с очень близким Василию Сталину человеком — начальником охраны Николаем Власиком. По версии Александра Бурдонского, именно Власик «развел» его родителей. По другой версии Галина ушла сама, не выдержав пьянок, загулов и измен мужа. Детей ей не отдали.

Дальше Александр Бурдрнский и его сестра оказались во власти мачехи, Екатерины Тимошенко, дочери маршала Семена Тимошенко. Мачеха, по словам Бурдонского, жестоко издевалась над ним и сестрой, морила голодом, запирала в темной комнате, избивала.

Второй мачехой детей Бурдонской стала чемпионка СССР по плаванию Капитолина Васильева. С ней дети, наконец, вздохнули спокойно, а вскоре им разрешили жить вместе с матерью.

Фамилию матери Александр Бурдонский взял сознательно, многие ее родственники сгинули в ГУЛАГе. А вот как в 2007 году Бурдонский отзывался об Иосифе Сталине в интервью изданию «Бульвар Гордона»: «Дед был тираном. Пусть кому-то очень хочется приделать ему ангельские крылья — они на нем не удержатся. Что хорошего я мог к нему питать? За что благодарить? За искалеченное детство? Никому не пожелаю такого.... Быть внуком Сталина — тяжкий крест». Бурдонский, кстати, категорически отказывался играть Сталина в кино, несмотря на нередкие приглашения.

Человек театра

После суворовского училища Бурдонскому удалось «увильнуть» от военной карьеры — он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и стал настоящим «человеком театра», посвятив этому призванию всю жизнь.

После актерского курса студии Олега Ефремова при театре «Современник» Бурдонский сыграл шекспировского Ромео в театре на Малой Бронной у Анатолия Эфроса, а затем по приглашению Марии Кнебель пришел в качестве режиссера-постановщика в Центральный театр Советской Армии, да так там и остался на всю жизнь.

Как рассказывал Бурдонский в интервью, его театральную тему определила трагическая судьба матери — он в основном ставил спектакли о нелегкой женской доле.

Потомки Сталина

У Иосифа Сталина было довольно много потомков. По линии Василия Сталина и его первой жены живы племянница Александра Бурдонского Анастасия Сталина (род. в 1974 г.) и ее дочь Галина Фадеева (род. в 1992 г.).

Последний из потомков Сталина, о ком много говорили, — Евгений Джугашвили (по его версии, он потомок старшего сына Сталина — Якова Джугашвили, впрочем, многие считали его самозванцем) умер в прошлом году. Евгений Джугашвили написал книгу «Мой дед Сталин. Он — святой!» и пытался судиться с теми, кто утверждал обратное.

От этой линии, по данным из открытых источников, живы:

Джугашвили Виссарион Евгеньевич (род. 1965) — правнук Сталина, строитель, живет в США;

Джугашвили Иосиф Виссарионович (род. 1995) — праправнук Сталина, музыкант;

Джугашвили Яков Евгеньевич (род. 1972) — правнук Сталина.

Селим — правнук Сталина; художник, живет в Рязани;

Джугашвили Василий Виссарионович — праправнук Сталина.

По линии дочери Сталина — Светланы Аллилуевой — живы:

Аллилуев Илья Иосифович (род. 1965) — правнук Сталина;

Жданова, Екатерина Юрьевна (род. 1950) — внучка Сталина, живет в России;

Крис Эванс (род. 1973) — внучка Сталина, дочь Светланы Аллилуевой.

Козева Анна Всеволодовна (род. 1982) — правнучка Сталина.