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Общество
Первая в России выставка Гауди открылась в Москве

Первая в России выставка Гауди открылась в Москве

13:48  24 Мая 2017
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Посетители выставки Гауди в Москве увидят более 150 экспонатов

Москва, 24 мая. Первая в России выставка великого испанского архитектора Антонио Гауди проходит в Московском музее современного искусства. Она включает в себя более 150 экспонатов, среди которых есть чертежи и макеты зданий, фотографии и другие артефакты, созданные под руководством Гауди.

Посетители выставки увидят двухметровый подвесной макет, который использовал гениальный архитектор при проектировании церкви Колонии Гуэля, подлинные снимки 1910 года, созданные с натуры портреты Гауди, спроектированные им предметы интерьера и др. Правда, вместо подлинных эскизов Гауди на выставке представлены только факсимильные копии, поскольку оригиналы плохо переносят путешествия.

«Вдобавок ко всему большая часть архива Гауди сгорела при пожаре в 1936 году, во время Гражданской войны в Испании», — приводит газета «Известия» слова куратора выставки Чаро Санхуан.

Алексей Громов
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