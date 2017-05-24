Первая в России выставка Гауди открылась в Москве

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Москва, 24 мая. Первая в России выставка великого испанского архитектора Антонио Гауди проходит в Московском музее современного искусства. Она включает в себя более 150 экспонатов, среди которых есть чертежи и макеты зданий, фотографии и другие артефакты, созданные под руководством Гауди.

Посетители выставки увидят двухметровый подвесной макет, который использовал гениальный архитектор при проектировании церкви Колонии Гуэля, подлинные снимки 1910 года, созданные с натуры портреты Гауди, спроектированные им предметы интерьера и др. Правда, вместо подлинных эскизов Гауди на выставке представлены только факсимильные копии, поскольку оригиналы плохо переносят путешествия.