В Сети появились первые живые фото юбилейной LADA 4x4 40th Anniversary

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Тольятти, 23 мая. Фотошпионы показали первые изображения юбилейной LADA 4x4 на российском конвейере «АвтоВАЗ». Некоторые фотографии опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Базовая модель Lada 4x4 40 Anniversary получила 16-дюймовые литые колесные диски с резиной Pirelli. Шпионам удалось найти не только фотографии российского автомобиля, но и документ, указывающий маркировки комплектаций и цвета отделки салона.

Отметим, что сборка юбилейной Lada 4x4 началась еще в апреле. Автомобиль получил новые диски, шильдики с наименованием версии, другую панель управления с пересмотренной графикой, коврики из ворса, накладки на пороги, новый цвет салона, который выполнен из кожзама. Под капотом новой LADA можно найти двигатель с отдачей 83 лошадиные силы, которые работает на пару с МКПП. Тираж юбилейной LADA 4x4 составит 1977 единиц.