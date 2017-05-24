Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
НАТО не будет участвовать в операциях против ИГИЛ в Сирии

НАТО не будет участвовать в операциях против ИГИЛ в Сирии

13:13  24 Мая 2017
558

НАТО не будет участвовать в операциях против ИГИЛ в Сирии

Брюссель, 24 мая. Саммит Североатлантического альянса, который состоится в грядущий четверг в столице Бельгии, изучит возможность присоединения блока к международной коалиции во главе с Вашингтоном в Сирии. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, сейчас идет обсуждение относительно того, должна ли НАТО присоединиться к коалиции. 

Кроме того, он подчеркнул, что блок не обсуждает возможность участия в военных операциях коалиции против экстремистской организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Сирийской Арабской Республике и Ираке.

«Данного вопроса нет в повестке дня, мы не обсуждаем возможность участия в боевых операциях», — резюмировал Столтенберг. 

НАТО не будет участвовать в операциях против ИГИЛ в Сирии

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #иг #нато #игил #ирак
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть