НАТО не будет участвовать в операциях против ИГИЛ в Сирии

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 24 мая. Саммит Североатлантического альянса, который состоится в грядущий четверг в столице Бельгии, изучит возможность присоединения блока к международной коалиции во главе с Вашингтоном в Сирии. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, сейчас идет обсуждение относительно того, должна ли НАТО присоединиться к коалиции.

Кроме того, он подчеркнул, что блок не обсуждает возможность участия в военных операциях коалиции против экстремистской организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Сирийской Арабской Республике и Ираке.

«Данного вопроса нет в повестке дня, мы не обсуждаем возможность участия в боевых операциях», — резюмировал Столтенберг.

* Организация запрещена на территории РФ.