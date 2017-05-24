НАТО не будет участвовать в операциях против ИГИЛ в Сирии
Брюссель, 24 мая. Саммит Североатлантического альянса, который состоится в грядущий четверг в столице Бельгии, изучит возможность присоединения блока к международной коалиции во главе с Вашингтоном в Сирии. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, сейчас идет обсуждение относительно того, должна ли НАТО присоединиться к коалиции.
Кроме того, он подчеркнул, что блок не обсуждает возможность участия в военных операциях коалиции против экстремистской организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Сирийской Арабской Республике и Ираке.
«Данного вопроса нет в повестке дня, мы не обсуждаем возможность участия в боевых операциях», — резюмировал Столтенберг.
* Организация запрещена на территории РФ.