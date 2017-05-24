Савченко нашла способ разорвать «порочный коррупционный круг» на Украине

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Киев, 24 мая. Депутат Верховной рады Надежда Савченко намерена баллотироваться в президенты Украины. По ее словам, только так она сможет разорвать «порочный коррупционный круг» на Украине.

«В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика… Это будет политическая партия «Гражданская платформа Надежды Савченко». Почему все привязано к моему имени? Потому что больше у меня ничего нет. Это моя честь, я ставлю ее на карту», — заявила Савченко в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna.

Если президент Украины Петр Порошенко ценит деньги выше государства и народа, он преступник, заявила Савченко. Она сообщила, что ее партия станет инструментом развития Украины «в правильном направлении», сообщает «Ридус».