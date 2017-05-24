Госдума перенесла дату президентских выборов в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Госдума утвердила поправки к избирательному законодательству, которые предусматривают перенос даты президентских выборов в 2018 году, а также отмену открепительных удостоверений.

Нижняя палата российского парламента утвердила изменения в избирательном законодательстве. Теперь россияне смогут проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания, чтобы получить эту возможность, необходимо за 45 дней до выборов подать соответствующее заявление в ближайший МФЦ. Также Госдума изменила дату президентских выборов, которые намечены на 2018 год. Таким образом, россияне пойдут на выборы в третье воскресенье марта (18 марта), эта поправка была принята в связи с праздничными днями.