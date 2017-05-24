Причастные к взрыву в метро Петербурга члены ИГ готовили серию новых терактов

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Бишкек, 24 мая. Разгромленная после взрыва в петербургском метро ячейка запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» планировала совершение новых терактов в различных людных местах. Как объявил глава ФСБ Александр Бортников, в идентификации смертника, совершившего теракт 3 апреля, российским спецслужбам помогли коллеги из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«В результате согласованных действий органам безопасности Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и РФ удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга и задержать причастных к этому лиц», — объявил Бортников в ходе заседания Совета глав органов безопасности СНГ в Бишкеке. В результате проведенных операций, подчеркнул он, была «ликвидирована террористическая ячейка «Исламского государства»*, планирующая совершить теракты в местах массового пребывания людей с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств

Напомним, в общей сложности по делу о взрыве в метро Петербурга были арестованы 11 человек. У них были изъяты взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

* Организация запрещена на территории РФ.