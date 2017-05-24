Супермодель Ирина Шейк впервые вышла в свет после рождения дочери
Канн, 24 мая. Родившая несколько месяцев назад Ирина Шейк поразила гостей Каннского кинофестиваля идеальной фигурой на красной ковровой дорожке. Для выхода в свет российская модель выбрала красивое желтое платье от Донателлы Версаче. Всеобщее внимание привлекло эффектное декольте и большой разрез сбоку, демонстрирующий стройное тело молодой мамы.
Ирина дополнила и без того яркий образ блестками, небольшим шлейфом, распущенными волосами и перстнем с большим камнем. Как отмечает «Дни.ру», Ирина Шейк вернулась в форму за рекордно короткое время, чем привела фанатов в неописуемый восторг — многие из них уже высказались о наряде девушки в ее официальном Instagram.
Известная российская актриса Светлана Ходченкова тоже появилась на Каннском кинофестивале, однако ее наряд раскритиковали в пух и прах. По словам экспертов, платье выглядит дешево. Кроме того, ведущая кинофестиваля Моника Белуччи появилась в похожем наряде, что говорит не в пользу Ходченковой.