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Супермодель Ирина Шейк впервые вышла в свет после рождения дочери‍

Супермодель Ирина Шейк впервые вышла в свет после рождения дочери‍

13:04  24 Мая 2017
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Супермодель Ирина Шейк впервые вышла в свет после рождения дочери‍

Канн, 24 мая. Родившая несколько месяцев назад Ирина Шейк поразила гостей Каннского кинофестиваля идеальной фигурой на красной ковровой дорожке. Для выхода в свет российская модель выбрала красивое желтое платье от Донателлы Версаче. Всеобщее внимание привлекло эффектное декольте и большой разрез сбоку, демонстрирующий стройное тело молодой мамы.

Ирина дополнила и без того яркий образ блестками, небольшим шлейфом, распущенными волосами и перстнем с большим камнем. Как отмечает «Дни.ру», Ирина Шейк вернулась в форму за рекордно короткое время, чем привела фанатов в неописуемый восторг — многие из них уже высказались о наряде девушки в ее официальном Instagram.

Известная российская актриса Светлана Ходченкова тоже появилась на Каннском кинофестивале, однако ее наряд раскритиковали в пух и прах. По словам экспертов, платье выглядит дешево. Кроме того, ведущая кинофестиваля Моника Белуччи появилась в похожем наряде, что говорит не в пользу Ходченковой.

#ирина шейк
Алексей Громов
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