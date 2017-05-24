Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Металлическая конструкция упала на детей в Перми, есть пострадавшие

Металлическая конструкция упала на детей в Перми, есть пострадавшие

13:05  24 Мая 2017
53

Металлическая конструкция упала на детей в Перми, есть пострадавшие

Пермь, 24 мая. Огромная металлическая конструкция упала на группу детей возле дома культуры «Солдатова» в Перми. В результате чрезвычайного происшествия девять детей получили травмы разной степени тяжести. 

Как стало известно ФАН, по предварительным данным, это был несчастный случай, поскольку падение произошло из-за сильного порыва ветра. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На месте работает следственная группа. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. 

Напомним, в среду утром конструкция упала на маленьких зрителей во время репетиции к празднику славянский письменности. 

 

#пермь #ск
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть