Металлическая конструкция упала на детей в Перми, есть пострадавшие

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Пермь, 24 мая. Огромная металлическая конструкция упала на группу детей возле дома культуры «Солдатова» в Перми. В результате чрезвычайного происшествия девять детей получили травмы разной степени тяжести.

Как стало известно ФАН, по предварительным данным, это был несчастный случай, поскольку падение произошло из-за сильного порыва ветра. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На месте работает следственная группа. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Напомним, в среду утром конструкция упала на маленьких зрителей во время репетиции к празднику славянский письменности.