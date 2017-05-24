За помидоры ответили: эксперт объяснил санкции Анкары против российской пшеницы

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Москва, 24 мая. Введенные Турцией ограничения на поставку пшеницу из России на практике реализовать сложно. Очевидно, что решение, принятое Анкарой, является скоропалительным. Не исключено, что таким образом реализуется попытка шантажа, считает ведущий эксперт института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Зайцев.

«На практике такие инструменты ввести нереально, поэтому есть сильное ощущение, что объявление об этом частичном эмбарго — прощупывание почвы со стороны турков или вообще шантаж», — цитирует эксперта Ридус.

Напомним, около полутора лет назад Россия ввела запрет на поставку некоторых овощей из Турции. После последней встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана было объявлено о снятии всех ограничений с российской стороны. Это не коснулось лишь ввоза томатов.