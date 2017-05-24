«Чужой» выиграл у «короля Артура» битву за российский прокат

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Москва, 24 мая. Триллер режиссера Ридли Скотта «Чужой. Завет» собрал 255 млн рублей за первый уикенд и возглавил российский прокат. На втором и третьем месте расположились фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» (135 млн) и космоопера Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 2» (90 млн).

Как сообщает «Кинодата», четвертое и пятое место занимают драма Валерия Тодоровского «Большой» с 50 млн рублей и мультфильм «Трио в перьях» с 30 млн. По мнению президента сети кинотеатров КАРО Ольги Зиняковой, прошедшая неделя оказалась одной из самых слабых в плане сборов в этом году. В частности, лидер проката «Чужой. Завет» в первый уикенд собрал меньше, чем его предшественник «Прометей» того же режиссера.

«Очевидно, что сиквелу удалось привлечь в основном фанатскую аудиторию. Возможно, виной тому рекламная кампания, которая позиционировала картину как фильм ужасов в отличие от предыдущей части, имевшей успех за счет акцента на научно-фантастической составляющей», — приводит ее слова газета «Известия».

Напомним, главную женскую роль в сиквеле «Прометея» исполнила актриса Кэтрин Уотерсон. В интервью корреспонденту газеты «Известия» новая звезда «Чужого» призналась, что ей пришлось вставать на съемки в пять часов утра.