Курды обнаружили древний храм около города Рания

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Рания, 24 мая. Археологическая экспедиция нашла древний храм возрастом в две с половиной тысячи лет.

Памятник древности был обнаружен во время раскопок, участие в которых принимали специалисты из Великобритании. Историческая находка была сделана в Иракском Курдистане в 130 километрах на северо-западе провинции Сулеймания.

Курдские источники сообщают, что ученым около города Рания удалось обнаружить древний храм возрастом в две с половиной тысячи лет. Предположительно он принадлежит эпохе Персидской империи. Для точной датировки и определения принадлежности памятника необходимы дополнительные исследования.