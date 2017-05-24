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Курды обнаружили древний храм около города Рания

Курды обнаружили древний храм около города Рания

12:52  24 Мая 2017
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Курды обнаружили древний храм около города Рания

Рания, 24 мая. Археологическая экспедиция нашла древний храм возрастом в две с половиной тысячи лет.

Памятник древности был обнаружен во время раскопок, участие в которых принимали специалисты из Великобритании. Историческая находка была сделана в Иракском Курдистане в 130 километрах на северо-западе провинции Сулеймания.

Курды обнаружили древний храм около города Рания

Курдские источники  сообщают, что ученым около города Рания удалось обнаружить древний храм возрастом в две с половиной тысячи лет. Предположительно он принадлежит эпохе Персидской империи. Для точной датировки и определения принадлежности памятника необходимы дополнительные исследования.

Алексей Громов
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