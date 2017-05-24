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Весь мир
Предполагаемый террорист из Манчестера мог ездить в Сирию для контактов с ИГ

Предполагаемый террорист из Манчестера мог ездить в Сирию для контактов с ИГ

12:52  24 Мая 2017
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Предполагаемый террорист из Манчестера мог ездить в Сирию для контактов с ИГ

Париж, 24 мая. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестер мог ездить в Сирию, чтобы доказать приверженность террористической группировке «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России. Такое заявление сделал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Предполагаемый террорист из Манчестера мог ездить в Сирию для контактов с ИГ

Ранее британские следователи сообщили французским коллегам, что предполагаемый террорист из Манчестера является гражданином Великобритании, уроженцем Ливии. Мужчина несколько раз ездил на родину, а затем, возможно, и в Сирию, где стал радикалом и совершил атаку.

В СМИ уже появились фотографии предполагаемого исполнителя теракта на Manchester Arena.

Теракт произошел в ночь на 23 мая. В результате взрывов погибли 22 человека, около 120 получили травмы разной степени тяжести.

* Организация запрещена на территории РФ.

#теракт #манчестер
Алексей Громов
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