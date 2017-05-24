Предполагаемый террорист из Манчестера мог ездить в Сирию для контактов с ИГ

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Париж, 24 мая. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестер мог ездить в Сирию, чтобы доказать приверженность террористической группировке «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России. Такое заявление сделал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Ранее британские следователи сообщили французским коллегам, что предполагаемый террорист из Манчестера является гражданином Великобритании, уроженцем Ливии. Мужчина несколько раз ездил на родину, а затем, возможно, и в Сирию, где стал радикалом и совершил атаку.

В СМИ уже появились фотографии предполагаемого исполнителя теракта на Manchester Arena.

The first picture of #ManchesterAttack suspect Salman Abedi pic.twitter.com/Ij6eJCiIxJ — Sky News (@SkyNews) May 24, 2017

Теракт произошел в ночь на 23 мая. В результате взрывов погибли 22 человека, около 120 получили травмы разной степени тяжести.

* Организация запрещена на территории РФ.