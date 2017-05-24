Сирия: САА отбила у ИГ аэропорт на востоке провинции Алеппо

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Дамаск, 24 мая. Сирийская армия при поддержке союзников вернули контроль над аэропортом Джаррах в провинции Алеппо, отбив его у боевиков ИГ*, сообщил источник.

Аэропорт Джаррах, также известный как Кшиш, и прилегающие к нему населенные пункты взяты под контроль сирийской армии и ее союзников. По словам источника, армия Дамаска отбила воздушные ворота провинции Алеппо у террористов ИГ (группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ). Источник также добавил, что с начала операции в восточной части провинции Алеппо около 3000 боевиков ИГ были убиты и ранены, также уничтожено 19 танков, пять машин БМП, 11 заминированных автомобилей, склады с оружием и штабы террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.