Три человека арестованы по подозрению в причастности к теракту в Манчестере

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Манчестер, 24 мая. Британская полиция произвела задержания по делу о террористическом акте в Манчестере. Арестованы три человека по подозрению в причастности к произошедшему. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление официальных представителей правоохранительных органов Великобритании.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 мая. Во время концерта американской певицы Арианы Гранде прозвучал взрыв, в результате которого погибли 22 человека. Порядка 120 человек получили ранения различной степени тяжести. Первым подозреваемым в совершении теракта полиция назвала Салмана Абеди.