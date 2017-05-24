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Украина
Дресс-код по-украински: в Раду запретили приходить в купальниках и трениках

Дресс-код по-украински: в Раду запретили приходить в купальниках и трениках

12:54  24 Мая 2017
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Дресс-код по-украински: в Раду запретили приходить в купальниках и трениках

Киев, 24 мая. Посетителей Верховной рады попросили соблюдать офисный и деловой стили. Соответствующие заявление появилось в среду у входа в парламент.

Отмечается, что традиционным стандартом офисно-делового стиля являются строгость, аккуратность, скромность, но в то же время элегантность. В Раде просят воздержаться от спортивного стиля, а также не появляться в помещениях в маскарадных костюмах, купальниках и вульгарных наядах. 

Напомним, в марте этого года депутат Рады Надежда Савченко шокировала всех своим стилем, появившись в изумрудном длинном платье. Отметим, что бывшая военная летчица появлялась в своем вечернем наряде на публике на протяжении трех дней. 

#украина #рада #стиль
Дана Балан
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