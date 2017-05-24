Хама: САА наступает на позиции ИГ на востоке провинции

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Хама, 24 мая. Правительственные войска Сирии при поддержке ВВС САР нанесли существенный урон «Исламскому государству»* около населенного пункта Акариб.

Военные источники сообщают, что на востоке Хамы идет полномасштабная операция против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В районе Акариб было уничтожено более десятка боевиков, а также бронетехника и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

На оси Саламия-Итрия уничтожен скал боеприпасов джихадистов и пять транспортных средств террористов. «Халифат» попытался провести контратаку на позиции Сирийской арабской армии, однако наступление было отбито без потерь в правительственных войсках.

* Организация запрещена на территории РФ.