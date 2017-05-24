«Яблочный» флагман IPhone 9 получит уникальные особенности, отсутствующие в Galaxy S8

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Сан-Франциско, 24 мая. Как стало известно специалистам по техническим новинкам, американская корпорация Apple заключила соглашение c подразделение своего южнокорейского конкурента Samsung Display о создание новых сенсорных OLED-панелей для нового флагмана линейки смартфонов от Apple — iPhone 9.

Новый смартфон от Apple получит новинку, которой нет даже в Samsung Galaxy S8 — полноформатный сенсорный OLED-дисплей, который будет занимать практически всю лицевую поверхность смартфон, оставив место только для динамика и нескольких датчиков. Готовящийся к выходу в 2018 году iPhone 9 будет, кроме того, снабжен сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Как сообщает «Политэксперт», соглашение между компаниями-конкурентами было секретным, пока он нем не прознали южнокорейские журналисты. Новый смартфон от Apple будет оснащаться OLED-дисплеями с диагональю 5,28 и 6,46 дюймов, которые, соответственно, будут занимать практически всю поверхность смартфона.