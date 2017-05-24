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Общество
Мокрый снег выпадет в Москве к концу мая

Мокрый снег выпадет в Москве к концу мая

12:59  24 Мая 2017
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Мокрый снег выпадет в Москве к концу мая

Москва, 24 мая. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в конце недели. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе снова может выпасть снег.

В среду в Москве и области воздух прогреется до 22–24 градусов. В четверг и пятницу в регионе пройдет ливень, местами с грозами, однако резкого похолодания не ожидается.

В субботу, 27 мая, город накроют холодные воздушные массы, а температура воздуха опустится до 12–14 градусов. 28 мая в Москве и Подмосковье похолодает до 10 градусов, ночью ожидается понижение температуры до 0–5 градусов и мокрый снег, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Катерина Михайлиди
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