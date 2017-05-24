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Общество
Госдума готовится запретить анонимность в мессенджерах

Госдума готовится запретить анонимность в мессенджерах

12:42  24 Мая 2017
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Госдума готовится запретить анонимность в мессенджерах

Москва, 24 мая. Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах внесли в Госдуму. Авторы законопроекта предложили идентифицировать пользователей по номерам мобильных телефонов.

Инициаторами регулирования работы мессенджеров выступили заместители председателя комитета по информационной политики Марина Мукабенова и Александр Ющенко, а также представитель «Справедливой России» Олег Николаев. Предлагается не только запретить анонимность пользователей, но и обязать мессенджеры делать рассылку сообщений государственных органов.

Кроме того, авторы законопроекта предусматривают возможность блокировки мессенджера, если будет вынесено соответствующее решение профильного комитета на основании решения суда.

Алексей Громов
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