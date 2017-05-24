Треть кваса в России оказалась газированной подделкой

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Москва, 24 мая. Эксперты Роскачества обнаружили, что треть кваса, который продается в магазинах страны, является газированным напитком со вкусом кваса.

Роскачество проверило несколько десятков самых популярных среди россиян торговых марок по 26 параметрам качества и безопасности. Были исследованы образцы из России и Белоруссии. Эксперты утверждают, что натуральный квас готовится из ячменного или ржаного солода, ржаной муки и кукурузы — это принципиальные компоненты. В результаты исследования выяснилось, что только 17 из 26 взятых на анализ видов кваса были натуральными, остальные оказались газировкой со вкусом кваса.