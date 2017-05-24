Российская туристка погибла под колесами автомобиля в Анталье

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Анталья, 24 мая. Российская туристка погибла в результате ДТП в турецком курорте, сообщает издание Milliyet.

Инцидент произошел 23 мая. Россиянка переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль, за рулем которого находился житель турецкой Антальи. От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После допроса мужчину взяли под стражу. Дело об аварии передали в суд.

В данный момент тело погибшей находится в институте судебной медицины Антальи. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия.