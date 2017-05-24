Вторую гигантскую черную дыру в галактике Лебедь А открыли ученые‍

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Вашингтон, 23 мая. В радиогалактике Лебедь А случайно обнаружили вторую гигантскую черную дыру. По словам астрономов, в поисках необычного космического объекта им помогал радиотелескоп VLA.

Галактика Лебедь А является первой в истории человечества «радиогалактикой» — гигантским скоплением звезд, которое невозможно разглядеть из-за большого расстояния между ними и нашей галактикой. Каждую секунду Лебедь А вырабатывает энергию уровня 260 миллиардов Солнц. Источником этого излучения являются мощные квазаторы — активные черные дыры в центрах радиогалактик, которые выбрасывают часть поглощенной материи в виде пучков сверхгорячей энергии. Эти пучки получили название джеты. Они ярко светятся в радиодиапазоне.

В ходе исследований астроном Рик Перли и его коллеги заметили, что обнаруженные в Лебеде А джеты соответствуют не одной черной дыре, а сразу двум.