Логистический комплекс за миллиард рублей открылся в Петербурге

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Санкт-Петербург, 24 мая. Спустя год после подписания договора группа «Адмирал» реализовала начальный этап большого проекта по созданию объектов для хранения автокомпонентов.

Первый логистический комплекс открылся в индустриальной зоне «Марьино». Он занимает площадь почти в 20 тысяч квадратных метров. На его возведение был потрачен 1 млрд рублей.

Всего же проект предусматривает вложение 3,6 млрд рублей. Договор об этом был заключен в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что до 2020 года будет построено четыре комплекса и распределительный центр. Этот проект должен обеспечить потребности Кронштадта и порта Бронка.