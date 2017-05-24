В Избранное

Скопировать

Сирия, 24 мая. Подпольные группы ИГ** обстреляли районы Дамаска и Хомса. Армия САР установила огневой контроль над районом нефтяного поля Арак к востоку от Пальмиры. Отряды ИГ провели мощную атаку блокпостов САА на участке шоссе Ханассер – Итрия на юго-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет перестрелки с боевиками на окраине района Джобар в Дамаске; потеряла 11 солдат и БМП в результате мощной атаки ИГИЛ* в районе «дороги жизни»; взяла под огневой контроль нефтяное месторождение Арак на востоке от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): провело обстрелы районов Дамаска и Хомса, есть мирные жертвы; продолжает противостояние с курдами вблизи поселений Хинда и Кудайран к западу от Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла четырех боевиков убитыми в результате столкновений с формированием «Нур Ад-Дин аз-Зенки» в северной части провинции Алеппо, около 40 членов формирований были ранены.

Курды: ведут ожесточенные бои с отрядами ССА к северу от Алеппо; потеряли двух бойцов, подорвавшихся на выпущенной ИГ мине на юге Хасаки.

Провинция Дамаск

Подконтрольное «Исламскому государству» информагентство «Аль-Амак» заявило об обстрелах террористическими формированиями мирных кварталов городов Дамаск и Хомс. Сообщается, что под ударами оказались столичный район Саида Зейнаб, где находится шиитский мавзолей, и один из центральных районов Хомса — Аль-Захра. Согласно данным источника, под огнем боевиков погибли несколько мирных жителей. Точные сведения о числе жертв пока устанавливаются. Напомним, это уже не первый теракт вблизи мавзолея, куда стекаются паломники-шииты. Серия взрывов в районе Саида Зейнаб прогремела 11 июня прошлого года. Тогда ответственность за теракт на себя также взяло ИГ. Как отмечает ливанский портал Al Masdar News, в городах по-прежнему укрываются подпольные группы ИГИЛ — так называемые «спящие ячейки». Ранее сотрудникам службы безопасности САР удалось выявить и ликвидировать несколько подобных групп террористов, подпольно действовавших на территории столицы.

В населенном пункте Мадейра в Восточной Гуте трое боевиков исламистского формирования «Файлак Аль-Рахман» напали на женщину, работающую фармацевтом в местной аптеке, за то, что та отказалась отпустить им без рецепта наркосодержащие препараты. После этого жители поселения вступили в столкновение с исламистами, вынудив их покинуть город. Напомним, почти вся территория Восточной Гуты находится в оккупации, здесь, в частности, базируются отряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

На окраине столичного района Джобар, который также частично занимают радикалы, фиксировались перестрелки между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками-исламистами. В ходе противостояния стороны применяли крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. После освобождения северо-восточных районов Аль-Кабун и Барза подразделения САА выдвинулись в наступление на позиции террористов в Джобаре с целью наконец полностью выбить отряды боевиков из Дамаска.

Провинция Алеппо

Как передает новостной центр Al Manar News, на севере провинции на территории, подконтрольной оппозиционным силам, отмечались вооруженные стычки между отрядами формирований Сирийская свободная армия (ССА) и «Нур Ад-Дин Аз-Зенки». Столкновения прошли в районах населенных пунктов Кафарган и Вайкида. По данным портала, в ходе вооруженной конфронтации были убиты четверо боевиков ССА, еще около 40 исламистов обеих группировок получили ранения. Причины вспыхнувшего конфликта на данный момент остаются неизвестными.

В этом регионе, кроме того, возобновились бои между «свободной армией», действующей на востоке Алеппо при поддержке Турции, и Сирийскими демократическими силами (SDF)****. Противостояние развернулось у линии фронта к юго-востоку от города Джараблус, после того как группа боевиков ССА пыталась проникнуть на подконтрольную SDF территорию. Таким образом, Анкара с помощью сирийских боевиков-оппозиционеров пытается вытеснить курдов из приграничного региона. Турецкая сторона считает их не меньшей угрозой своей безопасности, нежели ИГИЛ.

Отряды «Исламского государства»* совершили очередное нападение на блокпосты правительственных войск, расположенные на участке ключевой магистрали — «дороги жизни» — между городами Ханассер и Итрия на юго-востоке провинции. По информации «Аль-Амак», террористами были убиты как минимум 11 сирийских военных и ликвидирована одна БМП. Однако, как подчеркивает агентство AMN, все попытки боевиков прорвать линию обороны САА были сорваны, движение по шоссе в настоящий момент возобновлено.

Провинция Хомс

Как сообщает военный источник в соцсети Twitter (@sayed_ridha), правительственные военнослужащие установили огневой контроль над районом нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры, отбив у террористов ИГИЛ ряд стратегических высот на севере от поля. Однако связанный с боевиками источник заявляет о 14 убитых и восьми раненных солдатах армии САР в результате тяжелых боев в районе трассы М-20, связывающей Пальмиру и Дейр эз-Зор. Таким образом, правительственные силы продолжают развивать наступления вдоль шоссе. Утрата очередного нефтяного района может нанести серьезный удар по бюджету «Исламского государства». Напомним, поставки нефтегазовых ресурсов являются одним из основных источников дохода террористической организации.

Провинция Даръа

Женщина и ребенок получили тяжелые ранения под минометным обстрелом боевиков в квартале Ас-Сахари на юге города Даръа, передает портал Al Manar. Кроме того, другой мирный житель погиб, подорвавшись на мине у населенного пункта Джлин к северо-западу от административного центра провинции. В этом районе пролегает линия соприкосновения между вооруженными оппозиционными группировками и формированием «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющимся частью ИГИЛ. Предполагается, что мина была выпущена в ходе противостояния между боевиками.

В ключевых южных районах города Даръа — Аль-Маншии и Даръа Аль-Балад — продолжаются столкновения между подразделениями сирийской армии и отрядами антиправительственных группировок, продолжающих штурмовать столицу провинции в нарушение режима без огня. По информации портала SOHR, потери в живой силе несут обе стороны конфликта.

Провинция Ракка

В районе населенных пунктов Кудайран и Хинда к западу от Ракки не прекращается ожесточенное противостояние между силами Демократической армии Сирии и «Исламского государства». Об этом сообщает Al Manar News. Курдские формирования продолжают наступать, понемногу приближаясь к «столице» ИГ, при поддержке ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Однако, согласно данным Al Manar News, в результате мощных бомбардировок ВВС коалиции, в поселении Кудайран и городе Ракка за последние сутки погибли не меньше 19 гражданских лиц. В результате авиаударов коалиционной авиации почти ежедневно гибнут граждане Сирии и Ирака. При этом представители США и стран Европы в регулярных отчетах значительно занижают количество мирных жертв.

Провинция Хасака

К югу от города Аль-Шаддади, расположенного в южной части провинции недалеко от линии соприкосновения с ИГ, погибли двое бойцов демократической армии. Их автомобиль подорвался на мине, выпущенной, как предполагается, террористами «Исламского государства». Бои на линии фронта фиксируются время от времени, однако значительных перемен в ситуации в этом регионе не наблюдалось уже довольно долго. Под контролем боевиков остаются южные районы Хасаки и, в частности, город Маргада, который считается главным оплотом ИГИЛ в провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.